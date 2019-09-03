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Министерство финансов в течение 3 сентября погасит 661,34 миллиона долларов по евробондам, выпущенным в 2015 году, и погасит 444,36 миллиона долларов процентов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Все платежи ... совершатся сегодня до конца дня», – сказали в Минфине.

Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, «Укравтодора» и госпредприятия «Конструкторское бюро «Южное им.Янгеля» (Днипро).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. 

Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила 473,313 млн долл., второго, третьего и четвертого – по 505,429 млн долл., пятого, шестого и седьмого – по 444,4 млн долл.
ForUm

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