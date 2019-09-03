Операторов мобильной связи могут обязать продавать SIM-карты только по паспорту, а телефоны, IMEI-код которых не внесен в реестр, операторы будут блокировать.

Соответствующий проект закона «Об электронных коммуникациях» №1083 опубликован на сайте Рады.

Среди инициаторов законопроекта – нардепы от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко, Михаил Крячко, Егор Чернев, Роман Соха, Сергей Штепа, а также министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Проект призван выполнить обязательства Украины в области электронных коммуникаций, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

Законопроектом также предусматривается отключение от услуг потребителей, которые до 1 января 2024 года не заключат договор с поставщиком коммуникационных услуг.

Вскоре один из авторов документа Федиенко отозвал его для доработки.