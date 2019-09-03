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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не пришла на вторую сессию Верховного Совета 9-го созыва в связи с семейными обстоятельствами. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил ее однопартиец Валентин Наливайченко.

«Насколько мы знаем, в ее семье – горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования... Такая жизнь, каждого из нас, к сожалению, не обходит», – сказал он.

Наливайченко пообещал, что Тимошенко впоследствии прокомментирует ситуацию.

Напомним, во вторник, 3 сентября, парламентарии одобрили во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с нардепов. «За» проголосовали 373 присутствующих в зале народных избранников. Единственная фракция, не голосовавшая за принятие документа, – «Оппозиционная платформа - За життя».
ForUm

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