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Сюжет о святом ректоре Киевской духовной академии святителе Сильвестре (Малеванском), епископе Каневском, недавно был опубликован в сети Интернет.

Фото: святитель Сильвестр

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на издание «Фома в Украине».

«Каждую субботу бедные киевляне собирались у монастыря на Подоле. Они знали, что в этот день получат подаяние от владыки Сильвестра. Он был ректором Киевской духовной академии, но главной своей обязанностью считал любовь к людям и молитву», — указано в анонсе сюжета.

Прославить архиерея в лике святых удалось благодаря его студентам, оставившим воспоминания о необычном ректоре.

В съёмках приняли участие ректор и секретарь учёного совета КДАиС епископ Белогородский Сильвестр и протоиерей Василий Яковчук.
ForUm

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