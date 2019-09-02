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На Одесчине и Житомирщине совершили освящение вновь построенных храмов Украинской Православной Церкви, а также места под строительство летнего храма.

Фото: Овручская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии, 29 августа, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил место под строительство нового летнего храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери на территории Покровского скита в селе Мариновка Одесской области.

«Верим, что в недалеком будущем на этом месте неподалеку от строящегося нами хосписа «Покров» мы построим прекрасный открытый храм, где будет приятно молиться летом и получать благословение от Пресвятой Богородицы, которая является всем благодатью Тихвинской чудотворной иконы, особенно почитаемой в этой святой обители», - сказал владыка.

На Житомирщине в селе Майдан, в этот же день, митрополит Овручский и Коростенский Виссарион совершил освящение нового храма в честь Успения Божией.

После Божественной литургии и благодарственной молитвы владыка поблагодарил всех за труды в строительстве новой церкви и поздравил с этим историческим событием.

На Одесчине в Балте при районной больнице, 30 августа, митрополит Балтский и Ананьевский Алексий совершил чин освящения вновь построенного храма-часовни в честь святителя Луки Крымского.
ForUm

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