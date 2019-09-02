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В Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, 1 сентября, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию и молебен перед началом учебного года в Киевских духовных школах.

Фото: УПЦ

 Перед началом богослужения епископы, духовенство и студенты духовных школ, согласно традиции, встречали Предстоятеля у ворот обители, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Блаженнейшему сослужили представители епископата, духовенство лавры и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии в священном сане.

За богослужением молились воспитанники, студенты и преподаватели Киевских духовных школ, паломники и прихожане Киево-Печерской обители.

 

Во время праздничной Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После молитвы «Отче наш» со словом проповеди к верующим обратился преподаватель Киевских духовных школ архимандрит Дамаскин (Лебедь).

После Божественной литургии состоялся крестный ход в Крестовоздвиженский храм, где Предстоятель возглавил молебен перед началом нового учебного года.

Архипастырь обратился к преподавателям и студентам духовных школ с напутственным словом перед началом обучения.

После молебна все присутствующие поклонились мощам небесного покровителя Киевской духовной академии и семинарии преподобного Нестора Летописца, а Предстоятель окропил всех святой водой.

В завершение торжеств у памятника святителю Петру Могиле было сделано традиционное фото.
ForUm

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