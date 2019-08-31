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НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц «газовой схемы» в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО Укргаздобыча.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

«НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой «газовой схемы» в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО Укргаздобыча.

30 августа 2019 подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд», - отметили в НАБУ.

В пресс-служба ведомства добавили, что подозреваемая является родственницей экс-нардепа, обвиняемого в организации упомянутой «газовой схемы», а также что 25 июля этого человека задержали в аэропорту Борисполь.

«Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины», - сообщили в Антикоррупционном бюро.

В САП заявили, что женщина является вероятной участницей преступной организации хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО Укргаздобыча, которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года.

Напомним, беглого нардепа Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Онищенко, однако он успел бежать из Украины в Европу, где скрывался в Бельгии, Испании и Германии, а также пытался получить политическое убежище в Великобритании.
ForUm

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