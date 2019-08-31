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Американская разведка пришла к выводу, что взрыв в Архангельской области (РФ), который привел к утечке радиации, произошел, когда российские силы пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Голос Америки».

Соответствующая информация обнародована в отчете американской разведки.

«Это не был запуск оружия, в то же время, это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету», - цитируются слова человека, который ознакомился с отчетом разведки. 

Напомним,и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о «загадочном» взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области. Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что взрыв ракеты в Архангельской области (РФ) связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа вскоре заявили, что взрыв на полигоне под Северодвинском Архангельской области (РФ) был связан с испытание гиперзвуковой крылатой ракеты.

Как известно, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пять сотрудников корпорации погибли при испытании «нового специзделия». По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.
ForUm

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