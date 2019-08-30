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По случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 29 августа принял участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Фото из открытых источников

Во время мероприятия Его Блаженство сопровождал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

На торжественном заседании также присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, народные депутаты предыдущих созывов, члены Правительства, экс-президенты Украины, другие политические деятели, представители различных конфессий и религиозных и общественных организаций, дипломатического корпуса, официальные иностранные делегации.

В сессионном зале в исполнении хора прозвучал Государственный Гимн Украины. Участники торжественного заседания минутой молчания почтили память защитников Украины.

Во время заседания народные депутаты Украины, которые были избраны на внеочередных выборах 21 июля, приняли присягу на верность Украинскому народу.

В сессионном зале в исполнении хора прозвучал духовный гимн Украины «Молитва за Украину».
ForUm

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