Реальная заработная плата в Украине в июле 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с июлем 2018 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, сообщает «Экономическая правда».

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года возросла на 1,7%, в годовом измерении – на 19,6%, составив 10971 грн. В июне она составила 10783 грн, в мае - 10239 грн, апреле - 10269 грн, марте - 10237 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года наблюдался в Винницкой (на 24,8%), Николаевской (на 23,7%) и Донецкой (на 23%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае месяце зафиксирован в Киеве – 16249 грн, самый низкий в Херсонской области - 8547 грн.

В июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере сельского хозяйства – на 25%, промышленности – на 24,7%, административного и вспомогательного обслуживания – на 23,8%.