также в разделеЭкономика
В украинских ПХГ накоплено уже 18 миллиардов кубов газа 20
Налоговая служба начала свою работу 25
Долги по зарплате в Украине сократились до 2,7 миллиарда 24
Укрэнерго подала иск против РФ из-за активов в Крыму 23
Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 1,8 миллиарда 21
Всемирный банк выделит Украине на сельское хозяйство $200 миллионов 37
Проезд по дорогам Украины для грузовиков может стать платным 32
В Украине стали меньше подделывать гривну 17
Китайские компании купили акции «Мотор Сич» 44
Украина вытесняет США с китайского рынка кукурузы 23
Купить газ на зиму по летней цене смогут не все 34
Нафтогаз объяснил, где можно купить газ на зиму по летней цене 46
АМКУ заинтересовался корпорацией «Укрбуд» 58
Бывший член правления УЗ хочет взыскать с компании почти 50 миллионов 26
За 6 лет экспорт товаров в РФ сократился почти вчетверо 23
Трансформируйся или умри: В «Нафтогазе» прокомментировали идею советника Зеленского 67
В НБУ заявили о внезапном росте экономики Украины 36
Президент назвал сроки ратификации ЗСТ с Израилем 18

Реальная заработная плата в Украине в июле 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с июлем 2018 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, сообщает «Экономическая правда».

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года возросла на 1,7%, в годовом измерении – на 19,6%, составив 10971 грн. В июне она составила 10783 грн, в мае - 10239 грн, апреле - 10269 грн, марте - 10237 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года наблюдался в Винницкой (на 24,8%), Николаевской (на 23,7%) и Донецкой (на 23%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае месяце зафиксирован в Киеве – 16249 грн, самый низкий в Херсонской области - 8547 грн. 

В июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере сельского хозяйства – на 25%, промышленности – на 24,7%, административного и вспомогательного обслуживания – на 23,8%.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2990 грн.
13
Теги