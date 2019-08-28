В Киеве назвали имя лауреата премии имени Василия Стуса. Им стал режиссер, основатель театра «Дах», фестиваля «Гогольфест», групп «ДахаБраха», Dakh Daughters, «ЦеШо» и проекта Nova Opera Владислав Троицкий, сообщает Радио Свобода.

Церемония награждения проходила в музее Тараса Шевченко в Киеве.

Премию имени Василия Стуса вручают за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции. Тридцать лет назад ее основал украинский диссидент, тогдашний председатель Украинской ассоциации независимой творческой интеллигенции Евгений Сверстюк.

С тех пор лауреатами премии стали около 60 человек. В прошлом году ее получил президент Украинского католического университета отец Борис Гудзяк, еще раньше - писатель Сергей Жадан.