Актом циничного и незаконного давления на независимые СМИ «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвала очередное нападение на журналистов телеканала «112.Украина».

В среду неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112.Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, был избит журналист Олег Решетняк.

В партии заявили, что такие происшествия происходят с молчаливого согласия и бездействия власти, причем как прошлой, так и уже новой, а также напомнили, что неоднократные покушения на журналистов до сих пор так и не были расследованы соответствующими органами.

«Ответственность за атмосферу вседозволенности в стране несет не только режим Порошенко, боровшийся со свободой слова в Украине. Сегодняшняя власть, возглавляемая президентом Зеленским, тоже не дала никакой оценки вопиющему инциденту ‒ недавнему обстрелу здания телеканала «112 Украина», – говорится в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Обращая внимание на недавние высказывания руководителя Офиса президента Андрея Богдана о том, что для коммуникации с обществом новой власти не нужны журналисты, в партии напомнили: именно расследования телеканала «112 Украина» по поводу вырубки лесов на Харьковщине привлекли внимание к этой проблеме не только украинского общества, но и самого президента Зеленского.

«Вместо того, чтобы отдать должное работе журналистов, Андрей Богдан, по информации СМИ, планирует захват телеканал «112 Украина», – отмечается в заявлении.

Оппозиционные политики считают, что сегодня оружием против свободы слова становится все – рейдерские захваты, лишение лицензий, прямые нападения и звучащие угрозы в отношении сотрудников СМИ и их родных.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала немедленного прекращения незаконных действий, проводимых против журналистов и канала, а также публичного отчета о ходе расследования.

Считая, что под угрозой сегодня находятся и другие независимы СМИ, в партии призвали международные правозащитные и профессиональные организации дать оценку практике систематических нападений на оппозиционных журналистов и СМИ.