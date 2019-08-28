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На Харьковщине по факту нападения на съемочную группу одного из телеканалов открыто уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба МВД, по предварительной информации один человек получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции задержали 30 предполагаемых участников конфликта. Они доставлены в территориальные отделы полиции.

Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту, тяжесть которых будет установлена ​​по результатам медосмотра.

Сейчас ситуация находится под контролем.  

После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ст. 345 экз. (Угроза или насилие журналисту) и ст. 347 УК (умышленное уничтожено или повреждение имущества).
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