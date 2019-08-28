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Божья Матерь является образцом того, каким может стать обычный человек, главное — отворачиваться от гордыни и стараться быть смиренным.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Об этом сегодня, в день праздника Успения Богородицы, сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель рассказал об Успении Пресвятой Богородицы и подчеркнул, что «Божья Матерь является великим примером смирения и святости, образцом того, каким может стать и быть обычный человек».

«Люди часто думают, что если человек будет смиренным, то другие ее затопчут, будут обижать. Ничего подобного! Того человека, который смиряется, Бог наполняет благодатью, того человека Бог защищает — от всякого зла и несправедливости. Писание говорит, что “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” (1Пет. 5: 5)», — пояснил Митрополит Онуфрий важность быть смиренным для каждого человека.

По словам архипастыря,  очень важно приучать себя к смирению и молитве. «Надо приучать себя не говорить лишних слов, а говорить те слова, которые имеют значение, надо молиться и читать Священное Писание, как Матерь Божия любила это делать, потому что и молитва, и Слово Божье помогают человеку понять, что такое свет и что такое тьма, что есть добро, а что есть зло», — сказал Блаженнейший владыка.

 Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы Матерь Божья Своим омофором «покрывала нас от всякого зла, которое может встретиться на нашем земном пути».
ForUm

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