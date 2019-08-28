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Священный Синод Элладской Православной Церкви принял решение перенести рассмотрение вопроса о признании автокефалии ПЦУ на Архиерейский Собор Элладской Церкви, который состоится в октябре 2019 года.

Фото: «Ромфея». Заседание Священного Синода Элладской Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

В Афинах в храме святых Архангелов в монастыре Петраки, под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима, состоялось 162-е заседание Священного Синода Элладской Православной Церкви.

На этом заседании были обсуждены рекомендации специальных комиссий по украинскому вопросу.

Как утвержает издание, в результате обсуждения Священный Синод пришел к выводу о том, что вопросом признания ПЦУ будет заниматься Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви.

Вместе с тем, «Ромфея» отмечает, что «украинская проблема не включена в повестку дня октябрьского Архиерейского собора», которая была сформирована еще в июле.

Кроме того, по мнению греческих журналистов, архиепископ Иероним «еще раз показал, что он уважает соборную систему», так как понимает, что вопрос признания ПЦУ может решаться только при участии всех иерархов Церкви Греции.
ForUm

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