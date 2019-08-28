Сегодня, 28 августа 2019 г., в Печерском районном суде Киева состоятся аж два заседания по искам бывшего члена правления АО «Укрзализныця» Александра Бужора. Экс-сотрудник УЗ, известный массовыми случаями нарушения антикоррупционного законодательства, пытается через суд восстановиться в должности и отсудить у железнодорожников около 50 млн грн. государственных денег.

Кабмин уволил Бужора еще в апреле нынешнего года. Кресло члена правления он занимал с июня 2016 г.

Экс-чиновник известен тем, что в 2018 году решил скрыть. изменения своего имущественного состояния в декларации за 2017 год. В частности, он скрыл получение авансов и второй половины заработной платы. Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) в 2018 г. направило в суд 36 протоколов в отношении Бужора, который не указал в декларации существенные изменения в имущественном состоянии.

Бужор известен как фигурант целого ряда коррупционных схем. Как писал Цензор, журналисты связывают его с харьковской элитой – ранее Бужор был главным финансистом Михаила Добкина и Геннадия Кернеса.

Также интересно, что адвокатом Бужора выступает некая Надежда Шульга, которая ранее защищала интересы одного из самых скандальных железнодорожников Украины Алексея Кривопишина в деле о незаконном строительстве спорткомплекса Olympic Village за средства Юго-Западной железной дороги.

В УЗ Бужор курировал «вкусные» направления: финансы и экономику. А это самая потенциально опасная с точки зрения коррупционных соблазнов деятельность: финансовое планирование денежных расходов, работа с банками, займами и т.п. По данным источников, эту деятельность он вел очень неэффективно, с нарушением антикоррупционного законодательства, постоянно провоцируя конфликт интересов.

Стоит так же подчеркнуть, что перед судом адвокат Александра Бужора довольно однозначно «намекнул» в СМИ на уже решенный исход дела. Слишком уж большое желание одиозного экс-члена правления вернуться к власти в компании.

Ранее СМИ уже писали, что Бужор хочет получить от «Укрзализныци» через суд 50 млн грн за «оплату труда». Он считает, что компания якобы не выплатила ему премий и отпускных на указанную сумму. Но, по данным источников в железнодорожном ведомстве, при увольнении Бужору выплатили 6 полных окладов. Если подсчитать, основываясь на декларации о доходах, то после увольнения экс-член правления получил более 2,5 млн грн.