Бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева утверждает, что в последнее время лечилась за пределами Украины, а сообщение о подозрении в совершении преступления получила только сегодня.

Об этом она заявила в среду в Печерском райсуде Киева на заседании по избранию ей меры пресечения, сообщает Укринформ.

«Только сегодня я получила так называемое подозрение, которое пытаются распространить как врученное мне начиная с 2014 года. Я не знаю, о чем идет речь. Есть соответствующая процедура, и я считаю, что это нарушение моих прав», - сказала Богатырева.

По словам экс-министра, она выехала за пределы Украины за много месяцев до якобы вручения ей сообщения о подозрении, и нет оснований утверждать, что она препятствовала следствию.

«Когда прочитала копию подозрения, то меня смутило, что я последние годы находилась в Крыму. Я ни разу за этот период не была на территории Автономной Республики Крым. Но если сторона прокуратуры была заинтересована меня искать, потому что Крым - это украинская территория, то меня там можно было разыскать. Очевидно, нет таких случаев, чтобы это доказать», - сказала она.

Богатырева уверяет, что вернулась в Украину после завершения операционно-реабилитационного периода. А до этого она не могла самостоятельно предстать перед судом. Также она выразила удивление по поводу того, что прокуратура не обратилась к ее заочному осуждению. В конце своей речи она попросила суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры об ее аресте.

Поддержать Богатыреву в суд пришли экс-министр юстиции Елена Лукаш и бывший народный депутат Елена Бондаренко.

Как сообщалось, министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева 27 августа вернулась в Украину и была задержана в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Ранее решением Голосеевского суда Киева от 14 августа прокуратуру Киева была обязана закрыть уголовное производство против Богатыревой, поскольку, по заключениям суда, по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

В свою очередь в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда.

В столичной прокуратуре пояснили, что орган досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-чиновницы Минздрава, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК, расположен на территории Днепровского района Киева. В этой связи районный суд г. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. На данное время ее местонахождение было неизвестно.

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

28 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял ее под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.