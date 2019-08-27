В Почаевскую лавру прибыли тысячи верующих Украинской Православной Церкви, они прошли крестным ходом за 8 дней более 260 км из Свято-Троицкого Браиловского монастыря на Виннитчине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в Почаевской лавре паломников встречала братия обители. Насельники лавры поздравили и поблагодарили их за молитвенный подвиг и труд во славу Божию.

«Надеемся, что ваши молитвы подхватят ангелы Божьи и снесут на Божий Престол. А от Престола Божия пусть на всех вас, на ваших родных и близких, на нашу многострадальную землю будет благословение Божие и благодать, чтобы мы могли в своих душах и телесах прославлять Преславного Всесильного Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа и Его Божью Матерь и молиться со святыми угодниками, чтобы Господь продлевал нам век, чтобы все мы могли видеть и радоваться Славе Божьей», - приветствовали паломников насельники лавры.

Также насельники выразили надежду, что этот молитвенный подвиг богомольцев послужит примером и для других людей, которые выходили к паломникам на пути их следования, но пока не решились к ним присоединиться.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 26 августа в Почаевскую лавру прибыли более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви из Каменец-Подольского. Паломники прошли крестным ходом 250 км пути.