Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с заявлением о нарушении Законов Украины представителями большинства (партия «Слуга Народа» - Ред), по итогам формирования комитетов в Верховной Раде.

Так, в заявлении оппозиционной силы сказано: «По итогам работы Подготовительной группы, большинство которой представлено партией «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь» на основании фактов, имеющих место в период формирования структур Верховной Рады (ее комитетов) и утверждения руководящего состава, ставит вопрос о неконституционности и незаконности результатов работы группы».

В заявлении партии перечислен целый ряд нарушений, которые были допущены представителями большинства, с целью присвоения прав и полномочий оппозиционной партии для захвата власти.

«Конституционно-правовой основой для формирования комитетов Верховной Рады Украины являются статьи 6, 8, 19, 89 Конституции Украины, положения статьи 6 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» и статьи 81 Регламента Верховной Рады Украины, обязующие определять руководство в парламентских комитетах на пропорциональной основе. Однако в нарушение указанных предписаний Конституции и законов Украины, пропрезидентским большинством в Верховной Раде Украины преднамеренно готовится утверждение состава парламентских комитетов без соблюдения конституционно определенных квотных гарантий для политических партий с целью присвоения прав и полномочий оппозиционных сил», – констатируется в заявлении.

В партии также отметили, что перечисленные неправомерные действия в отношении «Оппозиционной платформы – За жизнь» – не что иное, как признаки уголовного правонарушения.

«То есть речь идет не просто о присвоении прав и полномочий, принадлежащих «Оппозиционной платформе – За жизнь» во властных структурах законодательного органа, – речь идет об узурпации власти, что имеет квалифицирующие признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 14, частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины», - акцентировала оппозиция.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» также обратилась к правоохранительным органам, с требованием отреагировать на незаконные действия Подготовительной группы в процессе формирования комитетов Верховной Рады, чтобы избежать узурпации власти в демократической стране.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» обращается к Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований, чтобы они дали правовую оценку указанным событиям с целью предотвращения узурпации законодательной власти, политической коррупции и обеспечения верховенства Конституции и законов в Украине», – сказано в заявлении.

В партии сообщили, что в случае необходимости будут обращаться в международные высшие инстанции для защиты своих прав и прав своих избирателей.

«Также мы оставляем за собой право обращаться в национальные и международные судебные инстанции и другие европейские институции для обеспечения и защиты конституционных прав своих избирателей, соблюдения принципов демократии и равенства, свободы мировоззрения и плюрализма мнений», – резюмировала «Оппозиционная платформа – За жизнь».