Власти Ирана заявляют, что продали нефть с борта танкера Adrian Darya 1, который покинул порт Гибралтара несмотря на ордер на арест, выданный Соединенными Штатами. Как сообщил пресс-секретарь иранского правительства Али Рабиеи 26 августа, новый владелец нефти определит дальнейшее направление движения судна, сообщает Радио Свобода.

Имя покупателя нефти иранские чиновники не разглашают.

Между тем, по данным ресурса Refinitiv Eikon, который отслеживает движение танкеров, судно Adrian Darya 1, ранее известное как Grace 1, больше не идет в Турцию - в течение выходных она была указана как пункт прибытия.

2,1 миллиона баррелей нефти на борту этого судна стоят примерно 130 млн долларов. Ранее Вашингтон предостерегал порты Средиземного моря от оказания помощи Adrian Darya 1, ссылаясь на то, что прибыль от нефти поможет иранской организации «Корпус стражей исламской революции», которую в США определяют как террористическую.

19 августа Иран предостерег США от попыток задержать Adrian Darya 1, пообещав, что это будет иметь «серьезные последствия».

4 июля власти Гибралтара задержала иранский танкер Grace1, считая, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение международных санкций. Через две недели Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его экипаж в нарушении правил международного судоходства. Танкер до сих пор задержан.

15 августа власти Гибралтара официально сообщили, что танкер свободный. По словам чиновников, Иран обязался не выгружать в Сирии нефть с судна.

18 августа власти Гибралтара отвергли запрос Соединенных Штатов Америки об аресте танкера и оставили в силе свое решение позволить ему покинуть порт. Танкер сменил название на Adrian Darya 1, флаг с панамского на иранский и вышел из порта, направляясь в Грецию.

Согласно официальному сообщению властей британской заморской территории, ордер американского суда не смогли принять к исполнению, поскольку он противоречит действующим нормам Европейского Союза. В Гибралтаре заявили: «Диапазон санкций ЕС против Ирана, которыми руководствуется Гибралтар, является более узким, чем диапазон санкций США».