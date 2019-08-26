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24 августа, около 23:00, во время несения службы на блокпосту, расположенном на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013.

Как сообщает пресс-служба НГУ, во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. Водитель попытался прорваться через блок пост на транспортном средстве.

«С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх», - говорится в сообщении.

Однако автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум.

Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам. Мужчина был задержан, ему предоставили домедицинскую помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорую медицинскую помощь. Нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции Украины Мариуполя.
ForUm

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