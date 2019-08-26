На Буковине в селе Михальче сторонники ПЦУ во главе со школьным учителем географии Василием Маскаль, штурмовали Свято-Успенский храм УПЦ.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, это не первая провокация сторонников ПЦУ в селе Михальча, где верующие уже 195 суток оберегают свой храм от посягательств.

«25 августа была новая попытка завладеть церковью, - сообщили в пресс-службе. - Активисты ПЦУ сняли одну секцию забора, ворвались на территорию, но верующие закрыли собой вход в церковь».

Как отмечают в епархии, подготовка к штурму продолжалась несколько дней, учитель географии Маскаль Василий обходил дома по селу и собирал людей на штурм храма УПЦ.

Силовой штурм прекратился, когда на помощь верующим подошли односельчане и священники из других приходов, при этом правоохранители не вмешивались.

Около 100 прихожан круглосуточно дежурят в храме. Верующие предупредили правоохранителей об угрозе продолжения провокаций.