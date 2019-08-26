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В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, событие квалифицировано как террористический акт, сообщает пресс-служба столичного главка.

В 01:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.

При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен  в действие специальный оперативный план.

При отработке территории изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

 

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

 

Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.

 

По данным СМИ, обстреляли здания «Мостостроя».

 
ForUm

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