В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, событие квалифицировано как террористический акт, сообщает пресс-служба столичного главка.
В 01:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.
При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.
На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен в действие специальный оперативный план.
При отработке территории изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.
Правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.
Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.
По данным СМИ, обстреляли здания «Мостостроя».
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