В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, событие квалифицировано как террористический акт, сообщает пресс-служба столичного главка.

В 01:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.

При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен в действие специальный оперативный план.

При отработке территории изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.

По данным СМИ, обстреляли здания «Мостостроя».