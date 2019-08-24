В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня, во время праздничного всенощного бдения, наградил 28 киевских и одесских сестер милосердия Марфо-Мариинской обители за многолетнюю миссионерскую деятельность.

Как сообщает Центр информации УПЦ, столичные сестры милосердия, которые больше года проводят миссионерскую деятельность в Киеве, были награждены нагрудными знаками «ХРИЗМа», а сестры из Одессы, которые пять лет трудятся в Одессе - памятными часами с гравировкой.

«Для нас это, действительно, большая награда, потому что сестры старались. Мы подвели итоги: было роздано более 200 тысяч нательных крестов и икон, 80 тысяч молитвословов и более 5 тысяч людей приняли Причастие. Для нас это духовный праздник!», - рассказала Светлана Гориа, супруга духовника сестричества Марфо-Мариинской обители – священника Иоанна Гориа.

Матушка Светлана отметила, что киевские сестры получили «наградной знак – «ХРИЗМа», за год служения сестричества в Киеве. Это наш сестринский знак, он изображен на апостольнике. «ХРИЗМа» – это знак Рождества Христова, имеет изображение альфа и омега».

Она также охарактеризовала деятельность сестер.

«В Киеве - больше года, в Одессе - пять лет. Мы видем необходимость еще более плотно работать с людьми. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей воцерковились. Все, что в наших силах, мы, конечно, делаем. Это маленькая победа, и слава Богу, что смогли мы за пять лет так проработать. Мы как проводники. Мы воцерковляем, рассказываем, и после этого приводим священника, и он причащает этих людей», - сказала матушка Светлана.

Старшая сестра Марфо-Мариинской обители в Одессе, Наталия Гербова, рассказала о деятельности сестричества, и что побудило к его созданию.

«Необходимость возникновения сестричества возникла в 2012 году. Мы осознали, что должны идти к молодежи, должны идти к людям. И дальше все произошло каким-то совершенно удивительным образом - нашлись люди, которые не испугались, потому что это было достаточно сложно – прийти и в общественном транспорте начать предлагать в подарок иконы, предлагать молитвословы. Мы делали это все нерешительно, но увидели радость людей, не только потому, что это было бесплатно, а потому, что это был духовный дар. Это было необыкновенно ценно людям. Мы поняли, что это действительно миссионерство, и потом - это Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул - что это очень важный фронт - информационный. Когда мы пришли в больницы, нам сказали: «Наконец-то православные!». Очень отрадно, что мы участвуем в правильном и очень нужном и важном деле», - рассказала сестра Наталия.

Она отметила, что на памятных подарочных часах для сестер, которые вручил Митрополит Онуфрий, выгравировано особое послание.

«Это очень большой для нас дар. Для нас это неожиданность большая – такие часы, которые отмеряют наше время. На обратной их стороне выгравированы слова апостола Павла: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11). Это самое главное в нашей жизни, наш девиз», - подчеркнула Наталия Гербова.

В честь пятилетия служения сестричества в Одессе, сестры милосердия подарили Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию Владимирскую икону Божией Матери.

Как сообщалось, всего в сестричестве Марфо-Мариинской обители 28 сестер. Их задача — миссионерство, в основе которого - напомнить людям о Боге и покаянии. Сёстры посещают больницы и школы, где рассказывают людям о Церкви, в том числе объясняют, что такое Причастие и зачем оно нужно. Также — раздают крестики и иконы людям на улицах города. Духовником Марфо-Мариинской обители является протоирей Иоанн Гориа.

Фото: Центр информации УПЦ, Гавриил Загородний