Россия выполнила пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» в субботу, 24 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные российского минобороны.

«24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Тула» и «Булава» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий», - сообщили в Минобороны РФ.

Ракеты, как отмечается, были выпущены с приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

«Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка. В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов», - указали в российском оборонном ведомстве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил дать «симметричный ответ» на испытания американской крылатой ракеты.