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В Окружной административный суд Киева поступил иск Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора сразу после его освобождения.

Среди других требований иска – обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд Луценко за границу.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
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