Председатель партии «Слуга народа», вероятный спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков заверил, что сюрпризов и «фишечек» на торжественном заседании новой ВР 29 августа не будет.

«Относительно сценария (торжественного заседания ВР - ред.) он стандартный, он прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти каких-то фишки, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством. Там нет изменений», - сказал он на брифинге, передает Украинская правда.

По словам представителя президента в Раде и вероятного первого заместителя спикера ВР депутата «Слуги народа» Руслана Стефанчука, 23 августа подготовительная депутатская группа утвердила сценарный план торжественного утреннего заседания, а после торжественного будет проходить первое заседание, где будет уже совсем другой сценарий и возможны интересные новости.

В партии «Слуга народа», которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности. Среди них – должность вице-спикера.

На эту должность претендуют депутаты «Батькивщины», «Оппозиционной платформы - За жизнь» «Европейской солидарности».

20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от «Слуги народа» Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.