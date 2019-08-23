Чиновники от спорта организовали противоправный механизм для хищения бюджетных средств при закупке лекарственных средств и медицинских препаратов для нужд национальных сборных команд Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения «Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий «Укрспортобеспечения», которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. К тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медпрепаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступление на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции.

Сейчас главврачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Киевской местной прокуратурой №7.