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На Буковине в селе Задубровке, прихожанам храма УПЦ в честь святого Архистратига Михаила, которые защищают свой храм от посягательств сторонников ПЦУ, стали массово разносить повестки в военкомат на прохождение месячного выездного сбора резервистов.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, вручение повесток организовали глава села Виталий Гончарук вместе со своей сотрудницей Наталией Костинюк, которые являются активными сторонниками ПЦУ.

Одну из таких повесток получил отец шестерых детей, который в указанную дату вместе со своей супругой явился в военный комиссариат. Оказалось, что его фамилии нет в сформированных военкоматом списках на вручение повестки, и именно эти списки были переданы в Задубровский сельсовет.

В епархии считают, что эта фальсификация с вызовом прихожан в военкомат имеет только одну цель: при отсутствии мужчин быстро захватить храм, на который сторонники ПЦУ посягают с февраля этого года.

«Почему повестки раздавались не только мужчинам из списка, но и тем, кого в списках из военкомата нет, и где Гончарук Виталий Николаевич взял бланки повесток для мужчин, которых не в списке? Вот так развивают ПЦУ в Задубровке. Боже, защити нашу Церковь от беззакония!» – подчеркнули в епархиальной пресс-службе.

Как сообщалось, 10 февраля в селе Задубровка активисты ПЦУ, организованные главой сельсовета Виталием Гончаруком и властями из района, не пустили верующих в церковь. Сторонники новой церковной структуры обвинили священнослужителей УПЦ в манипуляциях, «чтобы удержать верующих в российской неволе», а позже стали угрожать «войной» и «кардинальными силовыми действиями».

С 15 февраля верующие Задубровки совершают круглосуточное молитвенное стояние в защиту православной веры и своего волеизъявления остаться в лоне Украинской Православной Церкви. 9 июня верующие обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
ForUm

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