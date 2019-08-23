На Ровенщине 21 и 22 августа состоялся православный велопробег из Корца в Городницкий Свято-Георгиевский мужской монастырь.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, велопробег с молитвой за мир в Украине организован молодежным отделом Ровенской епархии ко дню памяти преподобного Феодора, князя Острожского, и Дню Независимости Украины.

Перед началом паломничества была совершена молитва в Корецком Свято-Троицком монастыре перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных».

Участие в велопробеге приняли представители духовенства, дети, жители Корца и соседних населенных пунктов. За день велосипедисты преодолели 35 километров.

На следующий день после Литургии и благодарственного молебна в Свято-Георгиевском монастыре паломники отправились домой.