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Продолжается крестный ход в Почаевскую лавру, который стартовал 19 августа из Каменец-Подольского.

Фото: Фейсбук

Вместе с многочисленными верующими идут митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) и митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (Гаюн), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук заместителя главы ОВЦС УПЦ протоиерея Николая Данилевича.

«Наши архиереи - владыки Сергий и Феодор, где-то во время крестного хода из Каменец-Подольского в Почаев, который ныне продолжается. Остановка. Батюшка один прислал мне это фото», - написал священник.

22 августа, на границе Хмельницкой и Тернопольской областей крестный ход, возглавляемый митрополитом Феодором, встречал правящий архиерей Тернопольской епархии митрополит Сергий. 

25 августа крестный ход прибудет в Почаевскую лавру. 
ForUm

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