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В Северодонецке прекращена деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности «Юго-Восток Новороссия 2015-2022», выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям.

Установлено, что задокументированная противоправная информационная деятельность осуществлялась агитатором по аналогичной схеме, обнаруженной оперативниками СБУ ранее в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

 
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