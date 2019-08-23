также в разделеРелигия
В Чернигове сотни верующих УПЦ отметили 10 лет прославления святителя Филарета 14
Филарет обвинил Епифания в том, что тот не верит в Бога 16
В УПЦ обнародовали нарушения конституционных прав верующих в период с 17 июля по 20 августа 10
В Киеве пройдет международная конференция по случаю 200-летия Киевской Духовной академии 15
В Киеве на основании письма главы ПЦУ Епифания (Думенко) Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии 46
Митрополит Онуфрий посетил в Киеве строительство собора УПЦ, который воссоздает дореволюционный проект 22
На рекламу Томоса Министерство информационной политики потратило миллионы гривен 11
Митрополит УПЦ обратил внимание, что при захватах храмов полиция бездействует, а марши равенства охраняют тысячи полицейских 16
В интернете доступно издание, в котором опубликованы интересные факты об Успении Пресвятой Богородицы 16
Глава УПЦ КП подал в суд на своего бывшего пресс-секретаря Евстратия (Зорю) 56
На Волыни священники УПЦ и правоохранители нашли механизм противодействия захватам храмов 27
Верующие УПЦ передали в Святогорскую лавру для переселенцев тонны гуманитарной помощи 26
Православная молодежь Закарпатья раздала нуждающимся более 700 килограммов освященных фруктов 6
Игумения Серафима (Шевчик) о ЛГБТ-прайде: Не нужно делать из Одессы Содом и Гоморру 30
Митрополит Онуфрий выразил поддержку православным Черногории 20
Верующие Украинской Православной Церкви просят запретить ЛГБТ-марш в Одессе 24
В Бердичеве до 27 августа будет находиться чудотворная икона «Благоуханный Цвет» 24
В Запорожье прибудет Молченская чудотворная икона Пресвятой Богородицы 19

В Киеве, 22 августа, около 200 человек вышли к стенам Михайловского монастыря, чтобы высказать свою поддержку главе УПЦ КП Филарету (Денисенко).

Фото: скриншот видео-сюжета «24 канала»

Как сообщает «24 канал»,  организаторы обещали заплатить участникам акции по 100 гривен.

 «Нам сказали, просто придите на акцию в 10 утра и в 12.30 и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции», - сказала одна из участниц акции.

«Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить нужно постоять 1,5 часа», - добавил другой участник акции.

Не все участники акции понимали, что происходит на Михайловской площади и против чего они митингуют.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3036 грн.
7
Теги