В Киеве, 22 августа, около 200 человек вышли к стенам Михайловского монастыря, чтобы высказать свою поддержку главе УПЦ КП Филарету (Денисенко).

Фото: скриншот видео-сюжета «24 канала»

Как сообщает «24 канал», организаторы обещали заплатить участникам акции по 100 гривен.

«Нам сказали, просто придите на акцию в 10 утра и в 12.30 и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции», - сказала одна из участниц акции.

«Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить нужно постоять 1,5 часа», - добавил другой участник акции.

Не все участники акции понимали, что происходит на Михайловской площади и против чего они митингуют.