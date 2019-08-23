23 августа, в День Государственного флага, на Софийской площади в Киеве состоялась церемония присвоения почетных наименований боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, президент Владимир Зеленский вручил ленты с названием почетного наименования командирам воинских частей.
28-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование «имени Рыцарей Зимнего похода». Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Максим Марченко.
92-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование «имени кошевого атамана Ивана Сирко». Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Владимир Кокорев.
17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование «имени Константина Пестушко». Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Олег Миколайчук.
456-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование «имени Дмитрия Майбороды». Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Андрей Сидаш.
Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование «Одесское». Ленту с почетным наименованием вручили начальнику Южного территориального управления Национальной гвардии Украины полковнику Олегу Пидлубному.
15-м полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «Славянский». Ленту с почетным наименованием получил командир полка полковник Василий Жук.
105-й пограничный отряд Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины получил почетное наименование «имени князя Владимира Великого». Ленту с почетным наименованием получил начальник Черниговского пограничного отряда полковник Сергей Тиркалов.
17-м пограничному отряду Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование «имени полковника Александра Жуковского». Ленту с почетным наименованием получил начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб.
Завершил торжественное событие показательное выступление военнослужащих Почетного караула Национальной гвардии Украины.
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