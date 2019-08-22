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В Киевской духовной академии, 22 октября,  состоится XI Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы.

Фото: Фейсбук / КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, конференция посвящена двум знаменательным юбилеям – 200-летию со дня открытия Киевской духовной академии и 30-летию возрождения Киевских духовных школ.

Проведение форума благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

Электронная регистрация участников открыта здесь >>>

Заявки и тексты докладов принимаются Оргкомитетом до 1 октября.
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