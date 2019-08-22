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Избранный народным депутатом по списку «Слуги народа» председатель адвокатского объединения Андрей Лысюк отказался от мандата. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦИК.

«В связи с заявлением избранного народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лисюка, включенного в избирательный список партии «Слуга народа» под № 69 об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, что не получил указанного мандата», - говорится в сообщении.

В то же время избранной народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Елена Хоменко, включенная в избирательный список «Слуги народа» под № 129.
ForUm

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