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Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий увидел сходство в дискриминационном отношении властей Черногории к Православной Церкви - с ситуацией в Украине.

Фото: УПЦ

Об этом говорится в обращении митрополиту Черногорскому и Приморскому Амфилохию, сообщает Центр информации УПЦ.

«Вести, которые до нас доходят, говорят об угрозе насильственного изъятия святынь и разрушения отдельных мест молитвенного поклонения, а также многом другом, что не может не тревожить наши души и сердца. Также мы знаем о недавнем законопроекте, обнародованном государственными властями Черногории, с целью принять ряд дискриминационных мер по отношению к Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви в вопросе церковной собственности», - отметил Предстоятель УПЦ.

По его словам, «особенно остро испытания черногорских православных переживаются верующими в Украине, где также не прекращаются преследования Святого Православия со стороны отдельных представителей нашего украинского государства».

«Духовенство и миряне Украинской Православной Церкви до сих пор переживают подобную ситуацию, когда некоторые политики, в угоду сиюминутным интересам мира сего, продолжают разделять Тело Церкви Христовой и вносить дух секуляризма в церковную ограду. Поэтому, в молитве друг за друга сегодня наши сердца бьются в унисон», - написал Митрополит Онуфрий.

 
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