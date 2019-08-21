Спасатели начали подвозить воду жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволья, которые 19 августа остались без воды.
Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты
КП «Лисичанскводоканал» (4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции) в Лисичанске. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанск (всего около 80 тыс. жителей)», - говорится в сообщении.
В течение суток населению подвезено 76 м3 технической и 40 м3 питьевой воды.
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