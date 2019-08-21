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Киев в 2018 году посетили более четырех миллионов туристов, сообщает пресс-служба КГГА.

41% из них – иностранцы. В этом году в Киев приехали гости из 192 стран мира. Больше всего – из Великобритании, США, Франции, Германии, Израиля, Турции, Беларуси, Польши и Азербайджана.

По данным международного онлайн-сервиса Startup Blink столица Украины занимает 34 место среди 1028 мировых стартап-мост, оставив позади Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон. По состоянию на конец 2018 количество стартапов в столице составляло 321 (в Украине - 386). Самыми популярными отраслями деятельности стартапов в Киеве является создание мобильных приложений, программное обеспечение как услуга (SaaS) и электронная коммерция.
ForUm

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