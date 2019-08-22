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Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении «председателя избирательной комиссии» так называемого «референдума» 2014 году на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках уголовного производства установлено, что жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении «референдума».

Женщина выполняла функции «председателя избирательной комиссии». В частности, она непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организовала работу так называемых «членов комиссии», контролировала процесс «голосования», а по завершению незаконного «волеизъявления» вместе с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, осуществила подсчет «бюллетеней» и их передачу для объявления результатов и последующего создания так называемой «ЛНР».

В данном уголовном производстве в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала разоблачению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании виновности с прокурором.

Беловодский районный суд Луганской области указанное лицо признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
ForUm

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