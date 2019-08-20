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Ускорение роста экономики Украины во втором квартале 2019 года до 4,6% в годовом выражении превзошло ожидания Национального банка.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН. 

«Превысило. Ожидания были 3%», - сказал Сологуб.

По его словам, пока еще сложно анализировать, какие отрасли стали драйверами такого роста, так как необходимые данные о структуре ВВП не обнародованы.

«Мы видим по некоторым показателям рост внутреннего спроса, хорошие потребительские и инвестиционные настроения. Но даже при этом цифра 4,6 выглядит большой», - отметил Сологуб.

Он напомнил, что Нацбанк ежеквартально пересматривает свои прогнозы, и следующий цикл пересмотра запланирован в октябре. 

При этом замглавы НБУ не стал прогнозировать, в какую сторону возможна корректировака прогноза, отметив, что ситуация в экономике может измениться. 

Напомним, рост реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении и превзошел ожидания экспертов. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%. Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее. Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.  
 
ForUm

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