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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков переписал свой консалтинговый бизнес на жену.

Об этом он сказал в интервью изданию Новое время.

«Переписал (бизнес, - ред.) на жену, но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет», - заявил политик.

До недавнего времени Разумков руководил консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал главой партии «Слуга народа» в мае 2019 года.
ForUm

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