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На Ровенщине, 21 и 22 августа пройдет православный велопробег из Корца в Городницкий Свято-Георгиевский мужской монастырь.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, велопробег с молитвой за мир в Украине приурочен ко дню памяти преподобного Феодора, князя Острожского, и Дню независимости Украины.

Паломничество стартует 21 августа в 08.00 в Корецком Свято-Троицком женском монастыре, где перед его началом будет совершена молитва перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных».

Епархия приглашает к участию всех желающих.
ForUm

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