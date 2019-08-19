18 августа в Коростене полицейские задержали 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы. Во время задержания, которое провели бойцы спецподразделения полиции Житомирщины, у мужчины изъято оружие, сообщает пресс-служба полиции области.

Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 147 (Захват заложников) и ч.3 ст 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

В ходе уголовного производства установлено, что потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 и некоторое время поддерживали отношения. Однако девушка решила прекратить общение и уехала из города на работу в столицу. Иностранец начал преследовать ее.

Так, в начале июля 2019 мужчина вместе с сообщником приехал к дому, где раньше проживала девушка, и, угрожая, потребовал у матери сообщить о ее местонахождении. Женщина сначала наотрез отказалась, но мужчина, применяя физическую силу и электрошокер, заставил-таки позвонить дочери и попросить приехать домой, ссылаясь на плохое самочувствие.

Когда девушка зашла в дом, там ее ждал мужчина. Ее сопротивление он быстро преодолел с помощью преимущества в физической силе и электрошокера. Шантажируя взятием матери в заложники, иностранец заставил девушку поехать с его сообщником за границу.

«Мужчина сказал девушке, что ее мать будет находиться в его плену, пока она не пересечет границу Украины с его товарищем, при этом она и должна соответственно себя вести и никому не сообщать о таком положении вещей: ни пограничникам, ни полицейским», - рассказал начальник полиции Житомирщины Вячеслав Печененко.

Таким образом из-за шантажа девушка оказалась на родине иностранца. Вернуться в Украине ей удалось вернуться только в начале августа.

Сразу после этого 25-летняя девушка обратилась в полицию.

Во время проведения следственно-розыскных мероприятий было установлено, что в середине августа мужчина снова пересек границу Украины.

18 августа во время его очередной попытки похитить девушку он и был задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе задержания мужчина пытался избавиться от пистолета, которым только угрожал девушке, выбросив его в корзину. Все его действия соответствующим образом задокументированы.

«Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного, его личность уже известна», - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины.

По украинскому законодательству подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет заключения.