Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер нуждается в срочной операции по удалению желчного пузыря, из-за чего он прервал свой отпуск, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
«Его отвезли обратно в Люксембург, где ему срочно проведут холецистэктомию», — говорится в сообщении.
Когда состоится операция и какое состояние Юнкера, не уточняется.
На следующей неделе Юнкер должен участвовать в саммите стран G7, который пройдет во французском Биаррице.
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