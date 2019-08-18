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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер нуждается в срочной операции по удалению желчного пузыря, из-за чего он прервал свой отпуск, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Его отвезли обратно в Люксембург, где ему срочно проведут холецистэктомию», — говорится в сообщении.

Когда состоится операция и какое состояние Юнкера, не уточняется.

На следующей неделе Юнкер должен участвовать в саммите стран G7, который пройдет во французском Биаррице.
ForUm

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