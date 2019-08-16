Авторитетный украинский журнал «Новое время» 15 августа обнародовал свой новый рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины 2019 года.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на журнал «Новое время», 48 место в списке занял Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Список самых влиятельных людей страны был сформирован с участием 74 экспертов. Редакция «НВ» составляет подобный перечень уже 13-й раз. Главной особенностью нынешнего списка стало его кардинальное обновление: в нем появилось сразу 35 новых имен. Ранее средний уровень обновления рейтинга Топ-100 самых влиятельных, который составляет редакция «НВ», составлял максимум 5-10%. А в 2019-м эта доля достигла 35%.
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