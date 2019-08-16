В Одессе, 15 августа, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили отпевание новопреставленного героя Украины, Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, выдающегося государственного и общественного деятеля, известного мецената и благотворителя Владимира Станиславовича Филипчука.
Фото: Одесская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, чин погребения возглавил архиепископ Овидиопольский Аркадий в сослужении представителей епископата и многочисленного духовенства.
За богослужением молились представители городских и областных властей, депутаты, политические деятели, представители научной интеллигенции и общественности.
После отпевания гроб с телом почившего Героя Украины на руках священнослужителей был обнесен вокруг собора. Затем тело покойного было предано земле на Одесском Новогородском (Таировском) кладбище.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время