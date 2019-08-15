На Буковине активисты новой церковной структуры требуют от главы Черновицкой ОГА перерегистрировать общины Украинской Православной Церкви в ПЦУ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 15 августа восемь активистов ворвались в здание Черновицкой ОГА и потребовали от и.о. главы администрации Михаила Павлюка принудительно перерегистрировать общины УПЦ в ПЦУ.

«8 активистов (добровольцы и волонтеры) сегодня ворвались в кабинет руководителя области и требуют от и.о. главы Черновицкой ОГА Михаила Павлюка принять немедленно и срочно (потому что им так надо) рейдерские решения о принудительной перерегистрации общин Украинской Православной Церкви в новую организацию ПЦУ», - рассказали в епархии.

Сторонники ПЦУ заявили, что требуют немедленно – «за 5 минут» - перерегистрировать храмы Украинской Православной Церкви, и в этом случае они уйдут.



«Мы пришли отрубить щупальца Московской Церкви, и тогда будет мир в Украине», - заявили активисты.

В епархии отмечают, что активисты не являются прихожанами храмов, которые требуют переводить в новую Церковь.

«Классическая схема, когда люди, которые никакого отношения не имеют к общинам Рынгача, Михайловки, Красной Дубравы, Задубровки, Васлововцов, не проживающих там, не посещающих там церковь, решили, что имеют право вершить судьбы людей на Буковине», - прокомментировали сложившуюся ситуацию в УПЦ.

В епархии также сообщили, что по фактам захвата храмов открыты уголовные производства, и в судах продолжаются слушания.