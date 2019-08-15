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На Виннитчине, 13 августа, умер запрещенный за уклонение в раскол экс-клирик УПЦ, который напал на архиепископа Варсонофия во время молебна возле отобранного у общины УПЦ храма.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ПЦУ, клирик Винницко-Барской епархии ПЦУ, настоятель храма святителя Николая села Непедовка Козятинского района протоиерей Виктор Боднар умер на 47-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Священнослужитель известен своим действиями против правящего архиерея Винницкой епархии УПЦ архиепископа Варсонофия.

Как сообщалось, 10 апреля 2019 года в селе Махновка Винницкой области запрещенный за уклонение в раскол экс-клирик УПЦ попытался напасть на иерарха УПЦ. Во время визита в Махновку, где верующие канонической Церкви лишены возможности совершать богослужения в собственном храме из-за того, что местный храм перевели в ПЦУ по инициативе бывшего священника УПЦ Виктора Боднара, архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия сторонники новой церковной структуры встретили криками и шумом.

Собравшиеся активисты в резкой форме пытались помешать богослужению. После непродолжительного общения с приверженцами ПЦУ, архиепископ Варсонофий начал служить молебен, во время которого священнослужитель Виктор Боднар попытался напасть на владыку. Ему помешали верующие, которые стали на защиту архиепископа и не допустили дальнейших провокаций.

 
ForUm

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