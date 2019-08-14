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13 августа состоялся первый концерт «Квартала 95» без Владимира Зеленского.

Роль президента играл комик Юрий Великий, сообщает Радио Свобода.

Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День независимости.  

«Открывал шоу традиционный политический номер, в этот раз на тему новоселья в новом офисе президента. По сюжету в кабинет к Зеленскому по очереди заходили Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко и пытались договориться о сотрудничестве, вручая различные презенты. Как и предполагали некоторые СМИ, роль Зеленского в «Квартале» теперь будет исполнять Юрий Великий, участник дуэта «Братья Шумахеры», - сообщает пресс-служба студии.
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